Отчим замёрзшего насмерть школьника в Подмосковье обвинил в произошедшем водителя маршрутки

Отчим 11-летнего мальчика, который накануне насмерть замёрз в подмосковной Дубне, обвинил в трагедии водителя маршрутки. Как сообщает Telegram-канал Shot, он уверен, что водитель маршрутки "его просто выкинул".

По его словам, школьник поехал на учёбу после двухнедельного больничного. В 08:23 мальчик должен был сесть на школьный автобус, однако вместо этого почему-то уехал на маршрутном автобусе № 12.

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Происшествия 11-летний мальчик замёрз насмерть, потому что сел не в тот автобус. Что известно о трагедии

"А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. Эти фраера в погонах до того места, где моего сына нашли, не дошли буквально 100 метров. Максим до моста не дошёл буквально 10 метров", – сказал отчим.

Он уточнил, что просил полицейских дать ему кинолога с собакой и отряд полицейских, поскольку сам он якобы имеет опыт работы в правоохранительных органах. "Я буду добиваться справедливости по своим законам, как меня учили", – заявил мужчина.

Напомним, в Подмосковье 11-летний ребёнок скончался от переохлаждения, после того как сел не в тот автобус на пути в школу. По предварительной версии, мальчик побоялся опоздать, однако когда понял, что едет не в сторону образовательного учреждения, – вышел из автобуса и заблудился. Следы ребёнка заметили на берегу реки. По всей видимости, он провалился под лёд, но смог выбраться, однако от переохлаждения потерял сознание и умер.