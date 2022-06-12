Откровенное варварство. Со старинного дома в Барнауле «украли» редкий дореволюционный козырек

Барнаульский историк Данил Дегтярёв рассказал о кованом дореволюционном козырьке, который находился у дома по адресу Анатолия, 116. Согласно его посту во «ВКонтакте», недавно он узнал, что антиквариат исчез — его демонтировали жильцы и увезли в неизвестном направлении.

По словам историка, несмотря на то, что само здание не является памятником архитектуры, козырек дома — ценнейший артефакт. В Барнауле практически не осталось таких козырьков, тем более на деревянных домах.

«Не знаю, чем руководствовались те, кто его снимал, но если они не забрали его на реставрацию (что вряд ли), то их действия я считаю откровенным варварством», — заявил он.

Дегтярёв также предложил местным предпринимателям скинуться, чтобы воссоздать козырёк и вернуть его на законное место.