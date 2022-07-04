«Отправился в ночное путешествие по окрестностям села». На Алтае задержали юного угонщика автомобилей

В селе Поспелиха Алтайского края полицейские по горячим следам задержали автоугонщика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, местный житель 2004 года рождения шёл ночью по переулку Коммунарскому и заметил припаркованный во дворе частного дома ВАЗ-2105.

«По словам молодого человека, когда он подошёл к транспортному средству и потянул за ручку, дверь открылась. К его удивлению ключи были в замке зажигания. Молодой человек сел за руль, завёл двигатель и отправился в ночное путешествие по окрестностям села. После многочасовой поездки гражданин оставил машину на окраине», — говорится в сообщении.

Утром хозяйка заметила, что машины нет, и обратилась в полицию. Молодого человека задержали на одной из улиц села, автомобиль вернули владелице.

Свою вину юноша признал. Уголовное дело возбудили по статье об угоне (166 УК РФ).