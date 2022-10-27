Овощи разлетелись по трассе. Два грузовика столкнулись под Барнаулом
Последствия аварии попали на видео
27 октября 2022, 09:15, Никита Черников
Два грузовика, гружённые свёклой и пшеницей, столкнулись неподалёку от села Павловск Алтайского края, сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.
«В 8 утра перед Павловском два КамАЗа „размотались“. Один со свёклой, а другой — с зерном. <...> Ну прям перед Павловском, перед Сибирским. Всё усыпано свёклой», — сказал автор видео.
На кадрах можно заметить, что один из большегрузов также опрокинул часть перевозимого зерна, а сама машинами перекрыла часть трассы. Автомобилисты объезжают место ДТП по «встречке».
Обновлено в 10:36
В краевой ГИБДД сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет. В настоящее время движение по трассе происходит без ограничений.
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