Овощи разлетелись по трассе. Два грузовика столкнулись под Барнаулом

Два грузовика, гружённые свёклой и пшеницей, столкнулись неподалёку от села Павловск Алтайского края, сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.

«В 8 утра перед Павловском два КамАЗа „размотались“. Один со свёклой, а другой — с зерном. <...> Ну прям перед Павловском, перед Сибирским. Всё усыпано свёклой», — сказал автор видео.

На кадрах можно заметить, что один из большегрузов также опрокинул часть перевозимого зерна, а сама машинами перекрыла часть трассы. Автомобилисты объезжают место ДТП по «встречке».

Обновлено в 10:36

В краевой ГИБДД сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет. В настоящее время движение по трассе происходит без ограничений.