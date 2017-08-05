Пациент психбольницы во Львове захватил 76 заложников

Полицейским Львова удалось обезвредить пациента местной психиатрической больницы, который взял в заложники 76 больных и персонал, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Известно, что 30-летний мужчина находился на принудительном лечении после того, как зверски убил своего отца. Он 72 раза ударил его ножом.

В пятницу, 4 августа, пациент начал вести себя неадекватно. Он смог заблокировать дверь в отделение. В это время там находились 76 пациентов и персонал. Разбушевавшийся пациент разбил окно и осколком стекла ранил десять человек.

Другие сотрудники вызвали правоохранительные органы. Полицейские освободили заложников благодаря штурму. Они смогли обезвредить мужчину. Пятеро полицейских получили ранения.

Известно, что пациент лечился в больнице уже четыре года. Месяц назад его отпустили домой. Но накануне родственники вернули его назад в больницу.