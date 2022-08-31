Папа «запертого в холодильнике мальчика» рассказал, что произошло в магазине Новосибирска

В Новосибирске девятилетний Никита решил стать активистом и проверить магазин на наличие просроченных продуктов, но всё пошло не по плану, рассказал «КП-Новосибирск» отец ребёнка.

Напомним, сотрудники магазина закрыли ребёнка в холодильнике из-за жалобы на просрочку. Мальчик утверждает, что он попросил убрать продукты с истёкшим сроком годности, а в магазине заявили, что ребёнок пытался своровать.

«Один мальчик из компании сына видел в интернете ролики, как люди борются с просроченными продуктами в магазине, и друзья решили сделать так же. Зашли, взяли корзинку и начали её наполнять. Я спросил у сына, как он определял такие продукты. Он ответил, что смотрел на срок годности», — пояснил отец ребёнка Михаил.

По его словам, дети подошли к продавцу, показали корзинку и попросили не продавать просроченные продукты. Но сотрудница магазина забрала просрочку и выпроводила маленьких активистов, заявив, что их «могут посадить на три года».

После этого Никита вернулся в магазин с телефоном и показал статью, разъясняющую незаконность продажи просроченных продуктов.

«Из подсобки вышел мужчина, взял моего сына за руку, завёл в подсобку и закрыл в морозильной камере. Мой сын начал тут же звонить в полицию. По его словам, он просидел в этом холодильнике секунд 17», — отметил новосибирец.

Михаил вместе с сыном пришёл в магазин, вызвал полицию и написал заявление. Как уточняет издание со ссылкой на источники, работник заявил, что не закрывал ребёнка — мальчик убежал через служебную дверь.

В региональном СК возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.