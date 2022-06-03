Парень из алтайских Беляшей стрелял в полицейского из старинной винтовки

В первый день лета в дом к молодому человеку в селе Беляши пришли полицейские с обыском, во время которого была найдена незарегистрированная винтовка Мосина и патроны к ней. С таким оружием наши предки воевали ещё в Первую и Вторую мировые войны.

Когда правоохранители начали упаковывать оружие, парень выхватил его и сбежал из дома. За ним погнался оперативник, призывая сдаться и прекратить нарушать закон.

На улице, будучи в 80 метрах от полицейского, владелец «трёхлинейки» прицелился и выстрелил в офицера, но промазал.

После долгих уговоров стрелок всё-таки сдался властям, отдав полиции оружие и боеприпасы.

2 июня, по данным республиканской прокуратуры, его задержали. Сейчас стрелку грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы за посягательство на убийство сотрудника правоохранительных органов.