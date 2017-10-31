Парочка на Алтае похитила у родственницы теленка и увезла его на легковушке

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Женщина 1971 года рождения и мужчина 1989 года рождения подозреваются в краже четырехмесячного теленка у своей родственницы в селе Урлапово.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 27 октября злоумышленники в загоне усадьбы поймали теленка, погрузили его в легковой автомобиль и увезли к себе домой.

Вскоре подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Животное вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.