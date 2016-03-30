Пассажир экстренно приземлившегося в Москве самолета скончался
Подробности трагического инцидента пока не уточняются
30 марта 2016, 13:29
Фото: tourdream.net
Пассажир экстренно приземлившегося в московском Домодедово самолета скончался, сообщает 30 марта ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Напомним, самочувствие пассажира рейса авиакомпании Etihad Airways, следовавшего из Абу-Даби в Чикаго, резко ухудшилось во время полета.
В результате было принято решение экстренно посадить авиасудно в московском аэропорту Домодедово.
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После приземления к самолету сразу же прибыли специалисты медицинской службы аэропорта и бригада Центра медицины катастроф Московской области. Однако пассажир умер.
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