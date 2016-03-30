Пассажир экстренно приземлившегося в Москве самолета скончался

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Пассажир экстренно приземлившегося в московском Домодедово самолета скончался, сообщает 30 марта ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, самочувствие пассажира рейса авиакомпании Etihad Airways, следовавшего из Абу-Даби в Чикаго, резко ухудшилось во время полета.

В результате было принято решение экстренно посадить авиасудно в московском аэропорту Домодедово.

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После приземления к самолету сразу же прибыли специалисты медицинской службы аэропорта и бригада Центра медицины катастроф Московской области. Однако пассажир умер.