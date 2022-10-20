Пассажирка пострадала при опрокидывании отечественной легковушки на Алтае

Женщина пострадала при опрокидывании автомобиля в Турочакском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

Происшествие случилось днём 18 октября. 52-летний местный житель ехал на ВАЗ-21053, однако по пути не выбрал безопасную скорость и не учёл дорожные условия. В результате он съехал в кювет, где авто перевернулось.

Пострадавшую 42-летнюю пассажирку госпитализировали. Водитель, судя по всему, остался цел. Как выяснили полицейские, мужчина сел за руль пьяным и будучи лишённым водительских прав.

Фото: 04.мвд.рф

В отношении водителя и пассажира вынесли постановления об административных правонарушениях. Также возбудили административное дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Полицейские проводят проверку.