Пассажирка УАЗа погибла в ДТП на алтайской трассе

Жительница Республики Алтай погибла в ДТП при опрокидывании УАЗа, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 4 июня около 16:30 в урочище Тургун в Кош-Агачском районе.

«31-летняя местная жительница за рулём УАЗ-469 двигалась со стороны села Старый Бельтир в направлении урочища Тургун, не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд автомобиля с дороги на левую обочину по направлению движения с последующим опрокидыванием автомобиля», — говорится в сообщении.

В результате 24-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Водитель выжила, не госпитализирована. Полицейские проводят проверку.

Ранее 23-летний житель Алтайского края погиб в ДТП с опрокидыванием автомобиля в Горном Алтае. Его пассажир получил травмы.