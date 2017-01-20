Пассажирский самолет с членом Верховного суда на борту разбился в Бразилии

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Самолет, на борту которого среди пассажиров находился один из членов Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, упал в Атлантический океан в районе курортного города Парати (штат Рио-де-Жанейро). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились четыре человека. Согласно предварительным данным, трое из них погибли, один выжил. Информацию о гибели Заваски подтвердил его сын Франсиску на своей странице в Facebook.

В сообщении он отметил, что получил подтверждение о гибели отца в авиакатастрофе.

Агентство отмечает, что Заваски занимался расследованием участия представителей исполнительной и законодательной власти Бразилии в коррупционных схемах, которые применялись в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Именно он принимал решение об аресте высокопоставленных политиков, обладающих иммунитетом от судебного преследования.

В следующем месяце представитель Верховного суда должен был представить заключение по поводу показаний руководства строительной компании Odebrecht. Согласно неофициальным данным, эти свидетельства компрометировали некоторых представителей действующего и бывшего бразильского правительства.

Уточняется, что связанный с Petrobras коррупционный скандал свыше двух с половиной лет остается в стране в центре общественного внимания. Полицейские полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов долларов.