Павел Астахов назвал чудовищным убийство ребенка няней в Москве

Уполномоченный при президенте России Павел Астахов прокомментировал в своем Twitter убийство четырехлетней девочки в Москве.

Очередная дикая история убийства малолетней девочки, предположительно своей няней, произошла в Москве. Чудовищно и необъяснимо — Павел Астахов (@RFdeti) 29 февраля 2016 г.

Он также посоветовал родителям проверять на психическое здоровье тех людей, которых они нанимают, чтобы оставлять со своими детьми.

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Нанимая няню своему ребенку, проверьте хотя бы ее психическое состояние, потребуйте пройти мед.комиссию, получить справку от психиатра! — Павел Астахов (@RFdeti) 29 февраля 2016 г.

Как ранее сообщало ИА "Амител", по предварительным данным, няня — гражданка одного из государств Средней Азии,в понедельник, 29 февраля, дождавшись, пока родители покинут квартиру, совершила убийство четырехлетней девочки, отрезала ей голову, подожгла квартиру и отправилась с головой ребенка к станции метро "Октябрьское поле". Там она угрожала взорвать себя.