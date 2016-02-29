Павел Астахов назвал чудовищным убийство ребенка няней в Москве

Омбудсмен посоветовал родителям проверять нянь на психическое здоровье

29 февраля 2016, 18:22

Уполномоченный при президенте России Павел Астахов прокомментировал в своем Twitter убийство четырехлетней девочки в Москве.

Он также посоветовал родителям проверять на психическое здоровье тех людей, которых они нанимают, чтобы оставлять со своими детьми.

СМИ опубликовали видео задержания няни, убившей ребенка

СМИ опубликовали видео задержания няни, убившей ребенка

Как ранее сообщало ИА "Амител", по предварительным данным, няня — гражданка одного из государств Средней Азии,в понедельник, 29 февраля, дождавшись, пока родители покинут квартиру, совершила убийство четырехлетней девочки, отрезала ей голову, подожгла квартиру и отправилась с головой ребенка к станции метро "Октябрьское поле". Там она угрожала взорвать себя.

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