Педофил прошел сотни километров для встречи с девочкой, но она оказалась полицейским

Житель Индианы Томми Ли Дженкинс преодолел 564 км, чтобы встретиться с 14-летней девочкой и вступить с нею в интимную близость, сообщает NBC News.

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Происшествия В Москве педофил четыре дня удерживал ребенка в квартире

Ранее судимый за сексуальное насилие против детей извращенец отправил собеседнице свои порнографические фото и попросил ее сделать то же самое, а также пригласил к себе в гости.

Получив отказ, он не успокоился и отправился пешком в Висконсин, где должна была проживать малолетняя знакомая по переписке.

Но вместо нее он попал к заместителю шерифа округа. Только тогда он узнал, что все это время переписывался с полицейским под прикрытием.

В отношении педофила возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в принуждении несовершеннолетних к сексу. Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.