Педофил во дворе жилого дома во Владивостоке напал на мальчика и стал лапать его

Во Владивостоке педофил напал на ребёнка днём под окнами жилого дома. Об этом сообщает VladNews.

Видео с моментом нападения на восьмилетнего ребёнка появилось в соцсетях. Мужчина схватил мальчика и повалил его, после этого облапал и попытался раздеть.

Мужчина, опасаясь того, что его заметят прохожие, встал, помог подняться ребёнку и скрылся в неизвестном направлении. Жители города обратились в полицию с просьбой задержать неизвестного.

Как уточняет региональный СК, мужчину задержали, сейчас с ним работают следователи, возбуждено дело по признакам «насильственных действий сексуального характера».

«Подозреваемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере», — отметили в ведомстве.