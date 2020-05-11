Пенсионер бросил гранату во двор шумевших соседей в Ставрополье
С осколочными ранениями госпитализировали 12 человек
11 мая 2020, 18:31, Роман Кильмяшкин
67-летний житель поселка Приэтокского Георгиевского городского округа решил отомстить шумно праздновавшим соседям и бросил в их двор боевую гранату, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.
В результате взрыва пострадали 12 человек. С осколочными ранениями их госпитализировали в больницу.
Против пожилого мужчины возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство более двух лиц". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Примечательно, что подозреваемого уже судили за незаконное хранение оружия и угрозу убийством.
Комментарии
Новости партнеров