Пенсионерка без водительских прав устроила ДТП на Алтае и врезалась в столб

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Горном Алтае, пострадали два человека, сообщили в республиканском МВД.

Авария случилась 18 августа около 19:40 в Онгудайском районе.

58-летняя местная жительница, не имеющая водительских прав, ехала на Toyota Corona по второстепенной дороге Ябоган — Туекта в сторону Чуйского тракта. На нерегулируемом перекрёстке она не уступила дорогу движущейся по главной дороге машине Toyota Camry и столкнулась с ней.

После столкновения водитель иномарки не справилась с управлением и врезалась в опору ЛЭП.

«В результате ДТП в Онгудайскую районную больницу с травмами был госпитализирован водитель автомобиля Toyota Coronа и доставлена 33-летняя пассажирка Toyota Camry, не госпитализирована», — говорится в сообщении.

У водителя Toyota Coronа взяли анализ крови на содержание алкоголя. Также в отношении неё возбудили административные дела за вождение без прав и невыполнение требований ПДД.