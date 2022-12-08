Пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись на обледеневших ступенях в подъезде

В Новосибирске 67-летняя пенсионерка сломала ребро, поскользнувшись на обледеневшей лестнице в подъезде четырёхэтажки, где с 2019 года не могут решить коммунальные проблемы, пишет «КП-Новосибирск».

«В подвале нашего дома регулярно протекают трубы с горячей водой. Из подвала пар валит клубами. Заходишь в подъезд — и не видно ничего дальше своего носа, словно в тумане или в хаммаме, — рассказала пострадавшая пенсионерка Татьяна Вакарева.

Чтобы дом просыхал и туман рассеивался, жильцы открывают окна и двери. Из-за перепада температур на ступеньках образовалась наледь. В итоге женщина поскользнулась на третьем этаже, когда ходила к соседке на четвёртый.

«У меня закрытый перелом восьмого ребра со смещением. Не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть. Вы думаете, я одна упала на этих ступеньках? Нет! Были и другие пострадавшие, но обошлось без вызова врача», — отметила пенсионерка.

Татьяна Ивановна написала обращение в прокуратуру, чтобы решить проблему, найти виновников и привлечь к ответственности.