Пенсионерку из Новосибирска убило выкинутым с 7-го этажа креслом

Пенсионерка из Новосибирска погибла возле своего подъезда, когда на неё упало кресло, выкинутое с седьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

После обрушения кресла женщина, выходившая из подъезда с собакой, скончалась на месте. Выяснилось, что мебель из окна выбросили квартиросъёмщики. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемые задержаны.

Ранее мужчина выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Краснознамённой Бригады, 42 в Барнауле. Тело погибшего лежало возле входа в продуктовый магазин.