Пенсионерку из Новосибирска убило выкинутым с 7-го этажа креслом
Мебель из окна выкинули квартиросъёмщики
3 марта 2022, 11:35
Пенсионерка из Новосибирска погибла возле своего подъезда, когда на неё упало кресло, выкинутое с седьмого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
После обрушения кресла женщина, выходившая из подъезда с собакой, скончалась на месте. Выяснилось, что мебель из окна выбросили квартиросъёмщики. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемые задержаны.
Ранее мужчина выпал из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Краснознамённой Бригады, 42 в Барнауле. Тело погибшего лежало возле входа в продуктовый магазин.
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