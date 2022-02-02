Пенсионерку насмерть сбили на дороге в Барнауле

Пожилую женщину насмерть сбили утром 2 февраля в Барнауле. Подробности происшествия рассказали в ОГИБДД Барнаула.

Инцидент произошёл в 08:05 на ул. Власихинской, в районе дома № 127/3. Мужчина 1988 года рождения за рулём Subaru сбил женщину 1949 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что неподалёку от Власихинского кладбища пьяный водитель врезался во встречный автомобиль, после чего попытался сбежать с места происшествия.