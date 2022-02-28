Пентагон хочет установить специальный канал связи с Россией

Речь идёт о канале связи, который использовался американскими и российскими военными в Сирии

28 февраля 2022, 11:51, Илья Звягинцев

Пентагон из-за событий на территории Украины хочет установить специальный канал связи с российскими военными. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Минобороны США.

“Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал [связи] на оперативном уровне, <…> чтобы мы могли избежать ошибок в расчётах”, — сказано в сообщении издания.

Речь идёт о возможном создании канала связи, подобного тому, который российские и американские военные использовали в Сирии в 2015 году.

Главная цель создания такого канала заключается в том, чтобы обеспечивать оперативную коммуникацию между странами, для того чтобы избежать возможных стычек.

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