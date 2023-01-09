Первая в 2023 году рабочая неделя началась для барнаульцев с гигантских пробок
Движение сковано не только на центральных магистралях, но и в других частях города
09 января 2023, 08:15, Никита Черников
Пробки в Барнауле утром в понедельник, 9 января, достигли 9 баллов, свидетельствуют данные 2ГИС.
Скорость транспортного потока существенно снижена на проспекте Калинина, Павловском тракте, улицах Власихинской и Кутузова.
Заторы также отмечаются на улицах Попова, Советской Армии, Молодёжной и ряде других.
Осложняют ситуацию на дорогах последствия непогоды и несколько ДТП в разных частях города.
Также напомним, что в ночь на 9 января в Барнауле случился крупный пожар в ТЦ «Успех», расположенном на пересечении улиц Попова и Власихинской. Из-за ЧП на дороге образовался застой воды, сейчас его устраняют дорожники, на месте работает спецтехника. Водителей призывают быть внимательными при проезде указанного участка и по возможности заранее выбрать пути объезда.
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