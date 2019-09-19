Первокурсница избила инвалида в приморском колледже

Первокурсница колледжа в Приморье на глазах сверстников избила подростка с инвалидностью, сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел в городе Арсеньеве. Девушка кричала и оскорбляла парня, но тот только закрывался руками и терпел оскорбления. В какой-то момент защищавшийся подросток получил удар ногой в лицо и навзничь упал в дверном проеме. Те, кто стоял рядом, просто смеялись.

Известно, что пострадавший ребенок воспитывается в приемной семье. Его мама рассказала, что парень имеет инвалидность и девять лет находился на домашнем обучении. Поступлению в колледж мальчик был очень рад, но теперь не хочет туда возвращаться и не отвечает на телефонные звонки.

Заявление в полицию написала сотрудница колледжа, которая раньше всех узнала о происшествии.

О студентке, которая била пострадавшего, известно, что она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, с ней работает социальный психолог.

Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице, а его обидчица продолжает посещать занятия.

Дело было передано из полиции в Следственный комитет. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.