Первые осенние ярмарки пройдут в Барнауле 10 сентября

На продовольственных ярмарках в Барнауле в субботу, 10 сентября, пройдут первые в осеннем сезоне продовольственные ярмарки, сообщили в мэрии.

С 10:00 до 14:00 всех желающих ждут на торговых площадках, которые будут размещены во всех районах города по следующим адресам:

• проспект Ленина, 71;

• улица 50 лет СССР, 51а;

• площадь Народная;

• проспект Ленина, 152;

• проспект Красноармейский, 36;

• улица Чайковского, 21а.

Производители предложат покупателям сезонные овощи, фрукты, мясо, колбасные и рыбные деликатесы, кондитерские и хлебобулочные изделия, масло.

При этом масштабная продажа картофеля на ярмарках развернётся позднее, поскольку сезон его копки в самом разгаре, уточнила «Вечернему Барнаулу» председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда города Наталья Кротова.

По её словам, по сравнению с прошлым годом стартовую стоимость картофеля снизили с 22 до 18 рублей, в дальнейшем он станет ещё дешевле.