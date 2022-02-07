Первый замглавы Белокурихи предстанет перед судом за взятку профлистом

Первый замглавы администрации Белокурихи предстанет перед судом за взятку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В 2018 году администрация города заключила контракт с фирмой, которая должна была благоустроить леса, прилегающие к курортному городу.

После завершения работ замруководителя без комиссии поехал проверять результаты, но заметил недостатки. Несмотря на это, он подписал документы, которые позволили подрядчику получить оплату. За это чиновнику дали профлист в количестве 10 штук.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Теперь он предстанет перед судом.