Первый замглавы Белокурихи предстанет перед судом за взятку профлистом
За стройматериалы он должен был закрыть глаза на недостатки в благоустройстве лесов
7 февраля 2022, 13:32
Первый замглавы администрации Белокурихи предстанет перед судом за взятку. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
В 2018 году администрация города заключила контракт с фирмой, которая должна была благоустроить леса, прилегающие к курортному городу.
После завершения работ замруководителя без комиссии поехал проверять результаты, но заметил недостатки. Несмотря на это, он подписал документы, которые позволили подрядчику получить оплату. За это чиновнику дали профлист в количестве 10 штук.
В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Теперь он предстанет перед судом.
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