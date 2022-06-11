Петербургского семиклассника подозревают в изнасиловании двух дошкольниц

Ученик седьмого класса из Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании двух девочек в возрасте шести и семи лет. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне мать заявила в полицию, что на них напали на детской площадке в Невском районе Санкт-Петербурга около семи часов вечера. Уже ближе к ночи обе сестры были доставлены в больницу. У них диагностировали травмы половых органов. После оказания помощи девочкам медики разрешили забрать их домой.

Подозреваемым оказался 14-летний ученик школы-интерната, проживающий в девятиэтажном доме по улице Белышева. Дом находится в получасе ходьбы от детской площадки, где произошло изнасилование.

Сейчас Следственный комитет России возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК). Подросток находится под подпиской о невыезде.