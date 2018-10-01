Певица Марина Хлебникова нашла бывшего мужа мертвым
Отмечается, что мужчина оставил записку на компьютере
Певица Марина Хлебникова обнаружила мертвым первого мужа, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, артистка нашла тело экс-супруга Антона Логвинова на лестнице двухуровневой квартиры на улице Ратная.
Отмечается, что мужчина оставил предсмертную записку на компьютере. Правоохранительные органы начали проверку.
Также об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству городских новостей "Москва" в понедельник, 1 октября. Отмечается, что поздним вечером 30 сентября полиция получила информацию об обнаружении тела 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире.
52-летняя Марина Хлебникова приобрела популярность в 90-е, благодаря хитам "Мой генерал", "Дожди", "Чашку кофею" и не только. В 2002 году получила звание "Заслуженный артист Российской Федерации".