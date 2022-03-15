Племянника Назарбаева задержали в Казахстане за хищение денег

Правоохранительные органы Казахстана арестовали племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султана.

Сатыбалдыулы задержали 13 марта. Антикоррупционная служба Казахстана подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями и краже денег АО «Казахтелеком». Ведомство также проверяет причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям против безопасности государства. Он пробудет под стражей два месяца.

Кайрат Сатыбалдыулы родился в 1970 году. В разные годы занимал должности в Комитете национальной безопасности, правящей партии «Нур Отан» (ныне партия «Аманат»), развивал свой бизнес.