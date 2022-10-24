По факту смертельного ДТП с Анной Большовой возбудили уголовное дело

По факту смертельного ДТП с участием актрисы Анны Большовой возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Калужской области, правоохранители усмотрели в произошедшем признаки правонарушения по ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

На данный момент правоохранители назначили судебную медицинскую и автотехническую экспертизы.

«Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что смертельная авария произошла вечером 14 октября в деревне Грачевка на ул. Садовой. По предварительной информации, Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте.

За рулем автомобиля находилась актриса Анна Большова. Она не стала скрываться с места происшествия, а вызвала полицию и скорую помощь. По предварительным данным, актриса была трезвой, а причиной происшествия могла стать неосвещенная дорога.