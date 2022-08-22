«По всему подъезду кровь». В Барнауле нашли тело на втором этаже многоэтажки

В Барнауле в жилом доме нашли труп мужчины, сообщает «Барнаул 22».

Тело обнаружили на втором этаже дома № 20 по улице Кавалерийской. На месте работает полиция. Подробная информация пока отсутствует.

«Скорее всего, его убили. По всему подъезду кровь», — рассказала в комментариях местная жительница.

Тело нашли в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22