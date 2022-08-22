«По всему подъезду кровь». В Барнауле нашли тело на втором этаже многоэтажки
На месте происшествия находятся правоохранители
22 августа 2022, 14:02
В Барнауле в жилом доме нашли труп мужчины, сообщает «Барнаул 22».
Тело обнаружили на втором этаже дома № 20 по улице Кавалерийской. На месте работает полиция. Подробная информация пока отсутствует.
«Скорее всего, его убили. По всему подъезду кровь», — рассказала в комментариях местная жительница.
Тело нашли в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22
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