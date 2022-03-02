Почти 600 человек эвакуировали из шахты в Кузбассе

Почти 600 человек начали эвакуировать из шахты «Распадская», которая находится в Кузбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, причиной вывода людей на поверхность стала остановка вентилятора, которая произошла после короткого замыкания. Он добавил, что после инцидента пришлось начать эвакуацию 590 человек.

Напомним, 25 февраля произошло обрушение породы в ростовской шахте «Обуховская». Под завалами на глубине 550 метров оказались трое рабочих, которых удалось спасти лишь 1 марта. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.