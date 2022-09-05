Под Новосибирском мотоцикл попал под комбайн, байкер погиб

В Новосибирской области мотоциклист погиб при столкновении с комбайном, сообщает «ЧП Новосибирск».

Авария случилась 1 сентября в 21:35 в селе Зюзя Барабинского района. 34-летний водитель мотоцикла «Иж Планета-5» во время движения не справился с управлением и врезался в движущийся навстречу комбайн «Енисей-1200» с жаткой.

Фото: «ЧП Новосибирск»

Байкера с тяжёлыми травмами госпитализировали. В течение суток он скончался.

«Данное ДТП произошло по совокупности нескольких факторов: и мотоциклист, и водитель комбайна не имели соответствующей категории на управление транспортными средствами, водитель мотоцикла передвигался без мотошлема, комбайнёр управлял техникой с навесным оборудованием с превышением габаритных размеров», — говорится в сообщении.

Также специалистам предстоит выяснить, был ли мотоциклист пьян. Возбуждено уголовное дело.