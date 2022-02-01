Под Новосибирском полицейские незаконно застрелили девять косуль

В отношении двух сотрудников полиции в Новосибирской области возбудили уголовное дело. Их подозревают в незаконной охоте, сообщает региональный СК.

“Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего и 37-летнего сотрудников полиции по ч. 2 ст. 258 УК РФ “Незаконная охота, совершённая группой лиц по предварительному сговору”, — сказано в сообщении ведомства.

Предполагается, что мужчины совместно промышляли незаконной охотой на территории субъекта РФ. Таким образом они добыли туши не менее девяти косуль. При обыске у браконьеров изъяли снегоходы, оружие и мешки с мясом убитых животных.

В отношении сотрудников ведётся служебная проверка. Если информация подтвердится, то их уволят из органов.