Под Новосибирском ревнивый парень жестоко зарезал 17-летнюю девушку

Жестокое убийство произошло в селе Нижняя Ельцовка под Новосибирском. Подробности случившегося сообщает «КП-Новосибирск».

Подозреваемый в убийстве 27-летний парень впервые увидел девушку на улице около полутора лет назад. Пара начала встречаться, и родители 17-летней школьницы знали об этих отношениях. Мама девочки помогла молодому человеку найти работу, но всё пошло не так, когда он начал думать, что возлюбленная ему изменяет.

При этом знакомые убитой говорят, что никаких измен не было, а молодой человек сам в социальных сетях был не прочь пообщаться с другими девушками.

Мама жертвы утверждает, что мужчина принимал наркотики. Также местные жители рассказали о том, что ранее он уже нападал на девушку, с которой встречался до убитой.

При очередном скандале 17-летняя сельчанка сказала своему спутнику, что хочет разорвать отношения. После этого он жестоко убил её на глазах очевидцев, которые не решились подойти.

Все подробности случившегося предстоит узнать следователям.