Под Новосибирском сгорела недостроенная база отдыха за 100 миллионов рублей

Недостроенная база отдыха вместе с двумя машинами сгорела в Абрашино Новосибирской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

Сообщение о возгорании поступило 15 марта в 18:50, но окончательно потушить огонь пожарным удалось только следующим утром. Воду им приходилось набирать в ближайшей водонапорной башне, которая находится в семнадцати километрах от места пожара.

По предварительным данным, причина возгорания может носить криминальный характер. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать специалисты.

Сумма нанесённого ущерба составляет около 100 миллионов рублей.