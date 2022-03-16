Под Новосибирском сгорела недостроенная база отдыха за 100 миллионов рублей
Для тушения пожарным приходилось привозить воду из ближайшей исправной водонапорной башни, которая находится в 17-ти километрах от пожара
16 марта 2022, 06:51, Илья Звягинцев
Недостроенная база отдыха вместе с двумя машинами сгорела в Абрашино Новосибирской области. Об этом сообщает Mash Siberia.
Сообщение о возгорании поступило 15 марта в 18:50, но окончательно потушить огонь пожарным удалось только следующим утром. Воду им приходилось набирать в ближайшей водонапорной башне, которая находится в семнадцати километрах от места пожара.
По предварительным данным, причина возгорания может носить криминальный характер. Окончательное решение по этому вопросу будут принимать специалисты.
Сумма нанесённого ущерба составляет около 100 миллионов рублей.
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