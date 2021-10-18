Под Пермью мальчик пришёл в школу с ружьём, чтобы расправиться с девочкой, обижавшей его

Директор учреждения смогла уговорить ребёнка сдать оружие

18 октября 2021, 11:26, Илья Звягинцев

Под Пермью 12-летний мальчик принёс в школу ружьё и открыл стрельбу. Об этом сообщает Baza.

Школьник успел сделать несколько выстрелов, но никого не ранил и не убил. Отмечается, что охотничий карабин шестиклассник украл у отца.

Обезоружить ребёнка получилось совершенно бескровно. Директор учреждения уговорила мальчика зайти в кабинет и оставить оружие.

По информации телеграм-канала, позднее ребёнок объяснил, что он принёс оружие в школу для того, чтобы расправиться с одной девочкой, которая его обижала.

Избежать жертв удалось благодаря тому, что мальчик пришёл в школу ранним утром, когда в учреждении было совсем мало людей.

Ранее сообщалось, что подросток открыл стрельбу у московской школы. Позднее оказалось, что оружие, из которого стрелял школьник, было страйкбольным. Причины его поступка неизвестны.

Неизвестный открыл стрельбу возле московской школы

Неизвестный открыл стрельбу возле московской школы

Комментарии
    Новости партнеров