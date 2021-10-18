Под Пермью мальчик пришёл в школу с ружьём, чтобы расправиться с девочкой, обижавшей его

Под Пермью 12-летний мальчик принёс в школу ружьё и открыл стрельбу. Об этом сообщает Baza.

Школьник успел сделать несколько выстрелов, но никого не ранил и не убил. Отмечается, что охотничий карабин шестиклассник украл у отца.

Обезоружить ребёнка получилось совершенно бескровно. Директор учреждения уговорила мальчика зайти в кабинет и оставить оружие.

По информации телеграм-канала, позднее ребёнок объяснил, что он принёс оружие в школу для того, чтобы расправиться с одной девочкой, которая его обижала.

Избежать жертв удалось благодаря тому, что мальчик пришёл в школу ранним утром, когда в учреждении было совсем мало людей.

Ранее сообщалось, что подросток открыл стрельбу у московской школы. Позднее оказалось, что оружие, из которого стрелял школьник, было страйкбольным. Причины его поступка неизвестны.