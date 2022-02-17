Под Воронежем женщину с детьми два года держали в рабстве, насиловали и били

В Воронежской области владелец фермы два года удерживал в рабстве жительницу Бурятии с двумя детьми. Женщину насиловали, били, а её детей спаивали.

Как сообщает общественная организация “Альтернатива” в Instagram, два года назад уроженка Бурятии приехала из посёлка на заработки. Ей предложили выгодные условия для работы на ферме, но как только женщина согласилась, она оказалась в рабстве.

Её заставляли бесплатно следить за скотом, регулярно избивали и насиловали. Также хозяин регулярно избивал и спаивал её детей.

Женщина не обращалась за помощью, потому что её запугали связями с правоохранительными органами. Когда она попыталась сбежать, её вернули.

Освободиться женщине помогла знакомая. Сейчас уроженка Бурятии находится в Москве, но обратиться в полицию до сих пор боится. Её дети находятся в запущенном состоянии.