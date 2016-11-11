Подачу газа приостановили в частном секторе в Барнауле из-за порыва
В течение трех часов газоснабжение обещают восстановить в полном объеме
11 ноября 2016, 16:11
Фото: inforeactor.ru
Порыв газопровода произошел днем в пятницу, 11 ноября, в Барнауле, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
Инцидент случился во время проведения земляных работ в районе пересечения улиц Смирнова и Северо-Западной.
"Подача газа приостановлена в дома частного сектора, ограниченного улицами Смирнова, Северо-Западной, Юрина – в сторону железной дороги", - уточняют в мэрии.
В данный момент организация "Русь Энерго" проводит восстановительные работы на газопроводе.
Восстановить подачу газа в полном объеме планируется в течение трех часов.
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