Подачу газа приостановили в частном секторе в Барнауле из-за порыва

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Порыв газопровода произошел днем в пятницу, 11 ноября, в Барнауле, проинформировали в пресс-центре городской администрации.

Инцидент случился во время проведения земляных работ в районе пересечения улиц Смирнова и Северо-Западной.

"Подача газа приостановлена в дома частного сектора, ограниченного улицами Смирнова, Северо-Западной, Юрина – в сторону железной дороги", - уточняют в мэрии.

В данный момент организация "Русь Энерго" проводит восстановительные работы на газопроводе.

Восстановить подачу газа в полном объеме планируется в течение трех часов.