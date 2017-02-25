Подброшенный в беби-бокс истощенный ребенок скончался в Краснодаре

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В Краснодаре скончался ребенок, которого нашли в беби-боксе с признаками истощения. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СКР.

Уточняется, что младенца подбросили в беби-бокс одной из городских больниц 21 февраля. Врачи медучреждения несколько часов пытались спасти жизнь девочки, но не смогли этого сделать.

По факту смерти новорожденного организована доследственная проверка, отметили в пресс-службе Следственного комитета России.

В пресс-службе минздрава региона сообщили, что в беби-бокс был подброшен недоношенный ребенок в угрожающем жизни состоянии. Записки при девочке не было, передает ТАСС сообщение министерства.