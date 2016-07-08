Подозреваемый появился в деле об убийстве настоятеля монастыря
Подозреваемого объявили в розыск, его имя не разглашается
8 июля 2016, 16:22
Фото: misanec.ru
В деле об убийстве священнослужителя в Переславле-Залесском Ярославской области появился подозреваемый. Его имя не сообщается, сам он объявлен в розыск, пишет РИА "Новости".
Как ранее сообщало ИА "Амител", тело священнослужителя с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском в четверг.
Позже выяснилось, что убит настоятель Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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