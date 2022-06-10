Подозреваемый в хищении 900 млн бывший замглавы Росприроднадзора пошел на сделку со следствием

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что бывший префект Северного административного округа Москвы и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пошел на сделку со следствием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это означает, что он признаёт свою вину и намерен изобличить других людей, причастных с совершению преступлений. При таких обстоятельствах — считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», — написал он.

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Происшествия Бывшего замглавы Росприроднадзора подозревают в хищении 900 млн рублей

Напомним, что Митволя задержали сегодня в аэропорту, когда он пытался улететь в Дубай. Митволя подозревают в хищении 900 млн рублей. Предполагается, что может быть связано со строительством метро в Красноярске.