Подозреваемый в убийстве матери и ребенка задержан в Москве

Правоохранители задержали сожителя женщины

8 ноября 2018, 20:23

Фото: goodfon.ru

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве матери и ее ребенка на севере столицы РФ. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник.

Отмечается, что речь идет о сожителе убитой женщины, уроженце Владимирской области 1980 года рождения.

Ранее появилась информация, что в среду, 7 ноября, в квартире жилого дома по улице Софьи Ковалевской нашли тела женщины и 12-летнего подростка с признаками насильственной смерти. По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что погибшие — мать и сын.

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