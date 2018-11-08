Подозреваемый в убийстве матери и ребенка задержан в Москве
Правоохранители задержали сожителя женщины
8 ноября 2018, 20:23
Фото: goodfon.ru
Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве матери и ее ребенка на севере столицы РФ. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник.
Отмечается, что речь идет о сожителе убитой женщины, уроженце Владимирской области 1980 года рождения.
Ранее появилась информация, что в среду, 7 ноября, в квартире жилого дома по улице Софьи Ковалевской нашли тела женщины и 12-летнего подростка с признаками насильственной смерти. По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело.
Позднее стало известно, что погибшие — мать и сын.
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