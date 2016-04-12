Подозреваемый в убийстве медсестер в Петербурге страдает психопатией

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Главный подозреваемый в убийстве медсестер военного госпиталя в Санкт-Петербурге Александр Томский, по предварительным данным, страдает психопатией. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в силовых структурах.

Томский – военнослужащий внутренних войск МВД России. Он находился в госпитале с диагнозом "психопатия". В больницу он поступил в конце февраля.

Как ранее сообщало ИА "Амител", в ночь на 12 апреля произошло убийство двух медсестер в Окружном военном госпитале. После этого из госпиталя исчезли три пациента. Их и подозревает следствие. Помимо Томского, который является основным подозреваемым, это рядовой механик Давид Зиганшин и первокурсник Военно-космической академии Степан Даценко.