Подросток из Приморья украл 132 тысячи рублей с карты гражданки США
17-летнему парню мать купила новую сим-карту, к которой был подключен "Мобильный банк" с реквизитами предыдущего владельца.
11 декабря 2015, 08:55
В Приморье 17-летнего подростка обвиняют в хищении денег с банковской карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
С заявлением о краже в полицию обратилась 43-летняя гражданка США, которая ранее жила в Приморском крае. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен подросток из г. Фокино.
Сообщается, что несовершеннолетний признал свою вину. По факту кражи возбудили уголовное дело, которое в данный момент направлено для рассмотрения в суд. Родители подростка возместили ущерб потерпевшей женщине.
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