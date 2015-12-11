Подросток из Приморья украл 132 тысячи рублей с карты гражданки США

В Приморье 17-летнего подростка обвиняют в хищении денег с банковской карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.



С заявлением о краже в полицию обратилась 43-летняя гражданка США, которая ранее жила в Приморском крае. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен подросток из г. Фокино.



Установлено, что мать купила сыну новую сим-карту, к которой была подключена услуга для операций по банковскому счету "Мобильный банк" с реквизитами предыдущего пользователя. Таким образом, подросток получил доступ к информации о вкладах и счетах женщины и перечислил на свой счет 132 тысячи рублей.Сообщается, что несовершеннолетний признал свою вину. По факту кражи возбудили уголовное дело, которое в данный момент направлено для рассмотрения в суд. Родители подростка возместили ущерб потерпевшей женщине.