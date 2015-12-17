Поджог мог стать причиной пожара в здании ГУ МВД в Москве

Причиной возгорания в одном из зданий московской полиции мог стать поджог, сообщает "Российская газета"





Как пишет издание, сотрудники МЧС обнаружили в здании два очага пожара: на третьем этаже горели кабинеты и коридор на площади 60 кв. метров, на четвертом этаже аналогичное возгорание происходило на площади 90 кв. метров.





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Как ранее сообщало ИА "Амител", пожар в здании ГУ МВД по Москве начался в 5.50 (мск), ему была присвоена третья категория сложности из пяти.





На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.