Поджог мог стать причиной пожара в здании ГУ МВД в Москве
Здание ГУ МВД Москвы могло загореться из-за поджога. Здание горело утром 17 декабря.
17 декабря 2015, 15:12
Причиной возгорания в одном из зданий московской полиции мог стать поджог, сообщает "Российская газета".
Как пишет издание, сотрудники МЧС обнаружили в здании два очага пожара: на третьем этаже горели кабинеты и коридор на площади 60 кв. метров, на четвертом этаже аналогичное возгорание происходило на площади 90 кв. метров.
Как ранее сообщало ИА "Амител", пожар в здании ГУ МВД по Москве начался в 5.50 (мск), ему была присвоена третья категория сложности из пяти.
На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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