Поджог мог стать причиной пожара в здании ГУ МВД в Москве

Здание ГУ МВД Москвы могло загореться из-за поджога. Здание горело утром 17 декабря.

17 декабря 2015, 15:12
Причиной возгорания в одном из зданий московской полиции мог стать поджог, сообщает "Российская газета".

Как пишет издание, сотрудники МЧС обнаружили в здании два очага пожара: на третьем этаже горели кабинеты и коридор на площади 60 кв. метров, на четвертом этаже аналогичное возгорание происходило  на площади 90 кв. метров. 


Как ранее сообщало ИА "Амител",  пожар в здании ГУ МВД по Москве начался в 5.50 (мск), ему была присвоена третья категория сложности из пяти.

На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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