Поэта в Саудовской Аравии приговорили к смерти за отречение от ислама

Палестинского поэтаприговорили к смертной казни за вероотступничество — отречение от ислама. Основанием для приговора стали свидетельские показания, сообщает '' РИА Новости ''.

Первый раз поэта задержала религиозная полиция Саудовской Аравии в 2013 году, еще раз его арестовали и осудили в начале 2014 года.

Свидетели сказали, что он якобы проклинал Бога, пророка Мухаммеда и Саудовскую Аравию. Сначала поэта приговорили к четырем годам тюрьмы и 800 ударам плетью, но после апелляции ему вынесли смертный приговор.

В прошлом году Саудовская Аравия стала третьей страной в мире по числу казней после Китая и Ирана. В большинстве случаев приговоренных к высшей мере наказания преступников в королевстве казнят путем обезглавливания, процедура является публичной. Как утверждают правозащитники, с января 1985 года в стране были казнены свыше 2,2 тысячи человек, отмечает ''Лента.Ру''.