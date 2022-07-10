Поезд насмерть сбил 14-летнего подростка в Новосибирске
Мальчик скончался в больнице
10 июля 2022, 21:28, Никита Черников
14-летний подросток попал под поезд в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.
Происшествие случилось днём 8 июля на станции Инская. Мальчик получил серьёзные травмы, когда перебегал пути перед движущимся грузовым составом.
«Подросток был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.
Правоохранители проводят доследственную проверку.
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