Поезд насмерть сбил 14-летнего подростка в Новосибирске

14-летний подросток попал под поезд в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

Происшествие случилось днём 8 июля на станции Инская. Мальчик получил серьёзные травмы, когда перебегал пути перед движущимся грузовым составом.

«Подросток был доставлен в больницу, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят доследственную проверку.