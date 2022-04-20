Поезд переехал мужчину на станции в Алтайском крае

В Алтайском крае поезд переехал мужчину. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

По предварительной информации, мужчина попал под состав на станции Заринская.

«Колёса состава буквально разрезали бедолагу пополам», — сказано в сообщении.

Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

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Происшествия Поезд наехал на пожилую нетрезвую женщину в Алтайском крае

Ранее сообщалось, что на станции Заринская поезд сбил 39-летнего мужчину. Местный житель хотел срезать путь через железнодорожные пути, но не услышал приближающийся поезд, поскольку шёл в наушниках.

От полученных травм человек скончался на месте.