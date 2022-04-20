Поезд переехал мужчину на станции в Алтайском крае
По словам очевидцев, тело человека буквально разрезало пополам
20 апреля 2022, 08:56, Илья Звягинцев
В Алтайском крае поезд переехал мужчину. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
По предварительной информации, мужчина попал под состав на станции Заринская.
«Колёса состава буквально разрезали бедолагу пополам», — сказано в сообщении.
Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что на станции Заринская поезд сбил 39-летнего мужчину. Местный житель хотел срезать путь через железнодорожные пути, но не услышал приближающийся поезд, поскольку шёл в наушниках.
От полученных травм человек скончался на месте.
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