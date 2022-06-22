Под Новосибирском поезд наехал на уснувшего на рельсах 23-летнего мужчину

В Новосибирской области 23-летний мужчина попал под поезд, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.

Инцидент случился днём 20 июня на седьмом соединительном пути в маневренном районе Пашино.

Пьяный житель посёлка Сосновка уснул на колее ж/д пути. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния избежать травмирования не удалось.

Сельчанин выжил, но получил травмы, его госпитализировали. Следователи тем временем проводят проверку.

19 июня под поезд попал 19-летний житель Барнаула, его доставили в больницу.