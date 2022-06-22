Под Новосибирском поезд наехал на уснувшего на рельсах 23-летнего мужчину
Молодой человек выжил
22 июня 2022, 13:30, Никита Черников
В Новосибирской области 23-летний мужчина попал под поезд, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СКР.
Инцидент случился днём 20 июня на седьмом соединительном пути в маневренном районе Пашино.
Пьяный житель посёлка Сосновка уснул на колее ж/д пути. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния избежать травмирования не удалось.
Сельчанин выжил, но получил травмы, его госпитализировали. Следователи тем временем проводят проверку.
19 июня под поезд попал 19-летний житель Барнаула, его доставили в больницу.
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