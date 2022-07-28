Поезд сбил трёх подростков во Владивостоке. 12-летняя девочка погибла

Во Владивостоке трое подростков попали под поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошёл вечером 27 июля. Дети шли по железнодорожным путям, а машинист поезда не успел остановиться, чтобы избежать столкновения.

В результате происшествия 12-летняя девочка погибла. Двое пострадавших попали в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Отмечается, что машинист, завидев детей, сразу подал звуковой сигнал, что также не помогло избежать столкновения.

Правоохранители возбудили уголовное дело.