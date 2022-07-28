Поезд сбил трёх подростков во Владивостоке. 12-летняя девочка погибла
Дети шли по железнодорожным путям. Машинист поезда не успел остановиться, чтобы избежать столкновения
28 июля 2022, 12:19, Илья Звягинцев
Во Владивостоке трое подростков попали под поезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
Инцидент произошёл вечером 27 июля. Дети шли по железнодорожным путям, а машинист поезда не успел остановиться, чтобы избежать столкновения.
В результате происшествия 12-летняя девочка погибла. Двое пострадавших попали в больницу. Угрозы их жизни и здоровью нет.
Отмечается, что машинист, завидев детей, сразу подал звуковой сигнал, что также не помогло избежать столкновения.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
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